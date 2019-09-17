Обладатель "Золотого мяча-87" и невеста Буффона станут ведущими церемонии вручения наград ФИФА

Уже через неделю мы узнаем кто стал лучшим игроком/вратарем/тренером по итогам прошлого года. Сегодня стало известно, кто будет вести это действо.

23 сентября в театре "Ла Скала" в Милане состоится ежегодная церемония вручения наград ФИФА. Во время действа будет объявлено лучшего игрока, тренера и вратаря года, а также будет названо имя автора самого красивого гола года и объявлена символическая сборная года.

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Сегодня, на официальном сайте ФИФА, было обнародованы имена ведущих церемонии: ими станут легендарный голландский футболист Рууд Гуллит и известная итальянская телеведущая Илария Д'Амико.

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Напомним, Гуллит – бывшая звезда Милана и сборной Голландии, обладатель "Золотого мяча-87". Д'Амико – одна из самых известных спортивных телеведущих Италии. Она также является невестой и матерью сына голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона.

Церемония вручения наград в Милане будет транслироваться в прямом эфире на FIFA.com и канале ФИФА в YouTube.

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