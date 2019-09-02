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ФИФА объявила трех номинантов на звание лучшего игрока сезона 2018/19

14:28 106 Читати українською
ФИФА объявила трех номинантов на звание лучшего игрока сезона 2018/19
Тройка номинантов / Сайт ФИФА

Руководящий орган мирового футбола определился с претендентами на главную индивидуальную награду.

ФИФА в своем официальном твиттере опубликовала тройку финалистов, которые поборются за звание лучшего игрока сезона.

Фердинанд заявил, что приз лучшего игрока УЕФА должен был получить не ван Дейк – у легенды МЮ свои кандидаты

Ими стали Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк. Эта же тройка несколькими днями ранее соревновалась за звание лучшего игрока Лиги чемпионов 2018/19. Тогда победу одержал нидерландский центрбек Ливерпуля.

Роналду признался, что ему нравится идея завершить карьеру в один год с Месси

Официальное награждение лучшего игрока сезона 2018/19 запланировано на 23 сентября.

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Мир ФИФА Игрок года ФИФА Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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