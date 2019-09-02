ФИФА объявила трех номинантов на звание лучшего игрока сезона 2018/19

Руководящий орган мирового футбола определился с претендентами на главную индивидуальную награду.

ФИФА в своем официальном твиттере опубликовала тройку финалистов, которые поборются за звание лучшего игрока сезона.

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Ими стали Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк. Эта же тройка несколькими днями ранее соревновалась за звание лучшего игрока Лиги чемпионов 2018/19. Тогда победу одержал нидерландский центрбек Ливерпуля.

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Официальное награждение лучшего игрока сезона 2018/19 запланировано на 23 сентября.