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Володар "Золотого м'яча-87" і наречена Буффона стануть ведучими церемонії вручення нагород ФІФА

14:09 792 Читать на русском
Володар "Золотого м'яча-87" і наречена Буффона стануть ведучими церемонії вручення нагород ФІФА
Іларія Д'Аміко зі своїм нареченим Джанлуїджі Буффоном

Вже за тиждень ми дізнаємось хто став кращим гравцем/воротарем/тренером за підсумками минулого року. Сьогодні стало відомо, хто вестиме це дійство.

23 вересня в театрі "Ла Скала" у Мілані відбудеться щорічна церемонія вручення нагород ФІФА. Під час дійства буде оголошено кращого гравця, тренера і воротаря року, а також буде названо ім'я автора найкрасивішого гола року і оголошена символічна збірна.

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Сьогодні, на офіційному сайті ФІФА, було оприлюднено імена ведучих церемонії: ними стануть легендарний голландський футболіст Рууд Гулліт і відома італійська телеведуча Іларія Д'Аміко.

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Нагадаємо, Гулліт – колишня зірка Мілана і збірної Голландії, володар "Золотого м'яча-87". Д'Аміко – одна з найвідоміших спортивних телеведучих Італії. Вона також є нареченою і матір'ю сина голкіпера Ювентуса Джанлуїджі Буффона.

Церемонія вручення нагород у Мілані буде транслюватися в прямому ефірі на FIFA.com і каналі ФІФА в YouTube.

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