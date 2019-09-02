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Клопп, Почеттино и Гвардиола – номинанты на звание лучшего тренера сезона 2018/19 по версии ФИФА

15:20 7 Читати українською
Клопп, Почеттино и Гвардиола – номинанты на звание лучшего тренера сезона 2018/19 по версии ФИФА
Трио номинантов / Сайт ФИФА

Наставники английских грандов разыграют между собой приз лучшему тренеру прошлого сезона.

Юрген Клопп, Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола стали тремя финалистами в борьбе за тренерскую награду, информирует официальный сайт ФИФА.

ФИФА объявила трех номинантов на звание лучшего игрока сезона 2018/19

Немец победил с Ливерпулем в Лиге чемпионов и занял второе место АПЛ, испанец собрал с Манчестер Сити все внутренние английские трофеи. Аргентинский наставник Тоттенхэма не может похвастаться кубками, однако в его активе финал ЛЧ и четвертая строчка чемпионата Англии. Имя обладателя награды станет известно 23 сентября.

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Напомним, в прошлом сезоне звание лучшего тренера ФИФА получил Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира.

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Теги
Тренер года ФИФА Мир Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп ФИФА Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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