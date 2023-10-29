Полузащитник Лиона Райан Шерки переживает один из худших периодов в своей карьере.

Главная звезда "ткачей" не попал в заявку на принципиальную битву с Марселем, информирует Foot mercato. Лион не сообщал о травме или какой-либо другой проблеме 20-летнего вингера.

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Вероятно, главный тренер Фабио Гроссо захотел жестко проучить Шерки. Райан еще при Лоране Блане не блистал (0 результативных действий в сезоне), а после прихода итальянца регулярно начал сидеть в запасе. Более того, появились слухи, что Шерки "сливает" в прессу негативную информацию из раздевалки Лиона.

Напомним, что форвард "ткачей" летом сиял на молодежном Евро, в частности, забил в четвертьфинальной сборной Украины. Челси якобы предлагал за Шерки 35 млн евро, но трансфер сорвался.

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