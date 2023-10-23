Лига 1: Лион упал на самое дно, Фонсека в зоне Лиги чемпионов, Монако снова лидер
Состоялись очередные матчи 9-го тура французской Лиги 1. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Франция, 9 тур
Лилль – Брест – 1:0
Гол: Языджи, 6
Лорьян – Ренн – 2:1
Голы: Омари, 4 (авт), Туре, 45+1 – Бла, 21
Нант – Монпелье – 2:0
Голы: Молле, 44, Бамба, 74
Тулуза – Реймс – 1:1
Голы: Даллинга, 51 – Ричардсон, 48
Монако – Метц –2:1
Голы: игрок №17, 42, 55 – Комара, 4
Лион – Клермон – 1:2
Голы: Ожье, 52 (авт) – Чам, 10, Магнин, 35
Лилль в так называемом матче за шесть очков минимально обыграл Брест. В параллельном матче Рейс поделил очки с Тулузой. Эти два фактора в сумме позволили команде Паулу Фонсеки подняться на четвертое место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
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Монако позволил Ницце наслаждаться лидерством менее суток. Монегаски одержали третью победу подряд (на этот раз над Метцом) и пока никому не отдают первое место в таблице.
Лион продолжает падение. Хуже ситуация уже и не может быть. В битве аутсайдеров "ткачи" проиграли Клермону, который и освободил последнее место для подопечных Фабио Гроссо. Итальянский специалист до сих пор не выиграл ни одного матча.