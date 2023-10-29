Півзахисник Ліона Раян Шеркі переживає один з найгірших періодів у своїй кар'єрі.

Головна зірка "ткачів" не потрапив до заявки на принципову битву з Марселем, інформує Foot mercato. Ліон не повідомляв про травму чи якусь іншу проблему 20-річного вінгера.

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Ймовірно, головний тренер Фабіо Гроссо захотів жорстко провчити Шеркі. Раян ще за Лорана Блана не виблискував (0 результативних дій у сезоні), а після приходу італійця регулярно почав сидіти в запасі. Більше того, з'явились чутки, що Шеркі "зливає" у пресу негативну інформацію з роздягальні Ліона.

Нагадаємо, що форвард "ткачів" влітку сяяв на молодіжному Євро, зокрема, забив у чвертьфінальні збірній України. Челсі нібито прпопонував за Шеркі 35 млн євро, але трансфер зірвався.

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