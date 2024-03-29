"Очень приятно, когда твои игроки забивают в национальных сборных. Это большая заслуга и тех ребят, которые остались здесь, но способствуют прогрессу сборников.

Сборная Украины пропустила лучший гол квалификации Евро-2024 – одноклубник Малиновского занял два первых места

Я рад, что Малиновский отыграл немалые отрезки времени в своих матчах. Гудмундссон провел две важные игры. Приятно видеть, что Ретеги забил два гола за сборную Италии, это большое достижение. Он должен поддерживать это психологическое состояние, чтобы использовать моменты как можно лучше. Теперь они все вернулись и должны помочь нам", – приводит слова Джилардино Tuttomercatoweb.

Напомним, Малиновский и Гудмундссон были соперниками в финале плей-офф отбора на Евро-2024. Звезда Исландии открыл счет, но победу вырвала сборная Украины и прошла на континентальное первенство. Уже 30 марта Руслан и Альберт будут по одну сторону баррикад, когда Дженоа будет принимать Фрозиноне.

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