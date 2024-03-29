"Дуже приємно, коли твої гравці забивають в національних збірних. Це велика заслуга і тих хлопців, які залишились тут, але сприяють прогресу збірників.

Збірна України пропустила найкращий гол кваліфікації Євро-2024 – одноклубник Маліновського посів два перших місця

Я радий, що Маліновський відіграв чималі відрізки часу у своїх матчах. Гудмундссон провів дві важливі гри. Приємно бачити, що Ретегі забив два голи за збірну Італії, це неабияке досягнення. Він повинен підтримувати цей психологічний стан, щоб використовувати моменти якнайкраще. Тепер вони всі повернулися і повинні допомогти нам", – наводить слова Джилардіно Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Маліновський і Гудмундссон були суперниками у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024. Зірка Ісландії відкрив рахунок, але перемогу вирвала збірна України та пройшла на континентальну першість. Вже 30 березня Руслан і Альберт будуть по один бік барикад, коли Дженоа прийматиме Фрозіноне.

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