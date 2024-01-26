Полузащитник Антверпена Артур Вермерен пошел на повышение уже в середине сезона.

Атлетико официально объявил о подписании 18-летнего бельгийца. Контракт рассчитан до лета 2030 года.

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Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл подробности сделки. Атлетико заплатит 18 млн евро фиксированными, еще 5 млн предусмотрены бонусами. Также Антверпен получит 10% от потенциальной перепродажи полузащитника.

Вермерен – воспитанник "красных", в структуре которых провел 6 лет. В этом сезоне талант сыграл за Антверпен 32 матча во всех турнирах, отличился 2 голами. В первом матче группового этапа ЛЧ с Шахтером (2:3) Артур оформил две голевые передачи.

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