Кривдник Шахтаря офіційно перейшов у Атлетіко
Півзахисник Антверпена Артур Вермерен пішов на підвищення вже посеред сезону.
Атлетіко офіційно оголосив про підписання 18-річного бельгійця. Контракт розрахований до літа 2030-го.
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Інсайдер Фабріціо Романо розкрив подробиці угоди. Атлетіко заплатить 18 млн євро фіксованими, ще 5 млн передбачені бонусами. Також Антверпен отримає 10% від потенційного перепродажу півзахисника.
Вермерен – вихованець "червоних", у структурі яких провів 6 років. Цього сезону талант зіграв за Антверпен 32 матчі у всіх турнірах, відзначився 2 голами. У першому матчі групового етапу ЛЧ з Шахтарем (2:3) Артур оформив дві гольові передачі.
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