В четверг, 25 января, Атлетико расправился с Севильей в матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0).

Кубок Испании, 1/4 финала

Атлетико – Севилья – 1:0

Гол: Депай, 79

На 26-й минуте Гризманн не реализовал пенальти (мимо)

Севилья сделала ставку на ничью 0:0 в основное время. "Нервион" действовали низким блоком и практически не атаковали хозяев. Эта тактика почти принесла команде Кике Санчеса Флореса успех – единственный и победный мяч "матрасники" забили в самом конце встречи. Корреа накрутил на правом полуфланге Маркао и сделал поперечный пас на Депая, которому оставалось лишь подставить ногу. Что характерно, автор гола и ассиста появились на поле лишь во втором тайме.

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Правда, Атлетико сам усложнил себе жизнь. На 26-й минуте мадридцы заработали пенальти – Маркао сфолил против Молины. К 11-метровой отметке подошёл Антуан Гризманн, но во время разбега поскользнулся и запустил мяч на трибуны.

Так или иначе, "рохибланкос" вышли в полуфинал Кубка Испании. Ранее путёвки на эту стадию турнира добыли Мальорка, Реал Сосьедад и Атлетик.

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