Ренн на своем официальном сайте объявил о годовой аренде валлийца с правом выкупа.

Милан ведет переговоры о трансфере защитника Тоттенхэма и следит за центрбеком ПСЖ

Два года назад Тоттенхэм приобрел Родона у Суонси за 11 миллионов фунтов. Защитник не мог похвастаться стабильным местом в основе "шпор", наиграв в общей сложности 24 матча без результативных действий. А вот в сборной Уэльса Родон – один из ключевых игроков и готовится ехать на ЧМ-2022. Напомним, в финале отбора "драконы" одолели Украину.

Ренн занял четвертое место чемпионата Франции и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Европы.

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