Товарищеские матчи

Манчестер Юнайтед – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Диалло, 48 – Гарсия, 57

Фулхэм – Вильяреал – 1:1

Голы: Митрович, 86 – Парехо, 34

Лестер – Севилья – 1:0

Гол: Дьюсбери-Холл, 69

Марсель – Милан – 0:2

Голы: Мессиас, 11, Жиру, 28

Удаление: Туре, 78 (Марсель)

Ливерпуль – Страсбург – 0:3

Голы: Томассон, 4, 21, Диалло, 14

Наполи – Мальорка – 1:1

Голы: Осимхен, 9 (пен.) – Райльо, 54

Роналду наконец-то провел свой первый спарринг в межсезонье, но без особого блеска. Португалец отыграл тайм в компании молодежи и ближайшего резерва МЮ. В перерыве его заменил открывший счет Диалло, но Райо смог быстро отыграться – 1:1.

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С таким же счетом завершился матч между Фулхэмом и Вильярреалом, а вот Милану хватило полтайма, чтобы разобраться с Марселем. Ливерпуль только вчера выиграл Суперкубок Англии в битве с Ман Сити, поэтому на Страсбург вышел совсем другой состав. Многим ребятам следует задуматься о своих перспективах в команде Клоппа, ведь они умудрились разгромно "сгореть" французам за 20 минут.

Лестер минимально одолел Севилью благодаря голу Дьюсбери-Холла, а Наполи не смог дожать скромную Мальорку.

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