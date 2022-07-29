По информации La Gazzetta dello Sport, центральный защитник Тоттенхэма Яфет Танганга – один из приоритетов Милана в летнем трансферном окне. Впрочем, в переговорах со "шпорами" возникали определенные трудности.

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Милан хочет взять футболистов в аренду с правом выкупа. Позиция лондонцев иная – они согласны на аренду, но требуют, чтобы выкуп игрока стал не правом, а обязательством. В течение длительного времени клубы не могут договориться, так что "россонери" обратили внимание на другого защитника – центрбека Абду Диалло из ПСЖ. Впрочем, на него придется потратить большую сумму. Переговоры с парижанами пока не начинались.

Об интересе Милана к Танганге британские СМИ сообщали ещё в январе. Уже тогда 23-летний защитник выражал обеспокоенность по поводу игрового времени в Тоттенхеме – в итоге он сыграл всего в 19 матчах, вылетев из-за травмы на три последних месяца. 26-летний Диалло сыграл в 15 матчах за ПСЖ в прошлом сезоне.

Пока что Милан сумел подписать всего одного новичка. Им стал Девок Ориджи, перешедший в лагерь "россонери" на правах аренды.

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