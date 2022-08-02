Кривдник збірної України переїхав з Тоттенхема у чемпіонат Франції
Захисник Джо Родон для продовження кар'єри перетнув Ла-Манш.
Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду валлійця з правом викупу.
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Два роки тому Тоттенхем придбав Родона у Суонсі за 11 мільйонів фунтів. Захисник не міг похизуватися стабільним місцем в основі "шпор", награвши загалом 24 матчі без результативних дій. Натомість у збірній Уельсу Родон – один з ключових гравців і готується їхати на ЧС-2022. Нагадаємо, у фіналі відбору "дракони" здолали Україну.
Ренн посів четверту сходинку чемпіонату Франції і гарантував собі участь у груповому етапі Ліги Європи.
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