Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду валлійця з правом викупу.

Мілан веде перемовини щодо трансферу захисника Тоттенхема й стежить за центрбеком ПСЖ

Два роки тому Тоттенхем придбав Родона у Суонсі за 11 мільйонів фунтів. Захисник не міг похизуватися стабільним місцем в основі "шпор", награвши загалом 24 матчі без результативних дій. Натомість у збірній Уельсу Родон – один з ключових гравців і готується їхати на ЧС-2022. Нагадаємо, у фіналі відбору "дракони" здолали Україну.

Ренн посів четверту сходинку чемпіонату Франції і гарантував собі участь у груповому етапі Ліги Європи.

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