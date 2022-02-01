Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг уже готовится к выступлениям за Барселону.

Трансфер уже бывшего капитана Арсенала в Барселону не был официально оформлен. Обамеянг получил статус свободного агента, поэтому его можно будет зарегистрировать позже.

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Ранее сообщалось, что каталонцы планируют объявить о переходе в ближайшие дни. Тем временем форвард не ждет презентации, а уже работает под руководством Хави. Его можно заметить на фотографиях из сегодняшней тренировки Барселоны.

Напомним, Обамеянг потерял доверие главного тренера Арсенала Микеля Артеты после дисциплинарного нарушения. Специалист лишил футболиста звания капитана и не включал в заявку на матчи. В текущей кампании Пьер-Эмерик провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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