"Футбол 24" освещает самые интересные переходы в последний день зимнего трансферного окна 2022. Трансферный дедлайн можно отслеживать в этой новости в режиме онлайн.

В Англии, Испании и Франции трансферное окно закрывается 1 февраля в 01:00 по киевскому времени, в Италии – 31 января в 21:00, а в Германии – 31 января в 19:00.

25-летний Денис Закария уже прибыл на медосмотр в Ювентус. Туринцы заплатят Боруссии М примерно 5 млн евро. Швейцарский хавбек должен стать заменой для Родриго Бентанкура, который переходит в Тоттенхэм. Here we go!

Усман Дембеле, скорее всего, не перейдет в ПСЖ этой зимой. Авторитетный Le Parisien сообщает, что переговоры между клубами провалились. Барсе предлагали обмен, более того, Париж якобы был готов обменять Анхеля Ди Марию, однако Лапорте нужен "кэш". Руководство каталонского гранда оказалось перед миссией невозможной – спасти ситуацию могут только клубы АПЛ.

PSG had offered Ángel Di María, Mauro Icardi or Juan Bernat in exchange for Dembélé but the deal could not be agreed. A move in the summer is now more likely.



(Source: Le Parisien) #DeadlineDay https://t.co/F5VfvNcplz — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2022

Большая миграция форвардов в Германии. Ваут Вегхорст осуществил свою мечту и переезжает в АПЛ. Нидерландец будет помогать Бернли в борьбе за выживание – англичане заплатят Вольфсбургу около 15 миллионов евро. "Волки" на замену лучшему бомбардиру подпишут сразу двух форвардов: Йонаса Винда из Копенгагена (12 млн) и Макса Крузе из Униона (5 млн). 33-летний Крузе мотивировал переход из четвертой команды Бундеслиги в 15-ю "долгосрочным контрактом с высокой зарплатой". Унион попытается заменить ветерана вторым лучшим снайпером Бундеслиги 2 – в Берлин едет форвард Падерборн Свен Михель (1,5-2 млн).

Welcome back, Max!



Max #Kruse kehrt zu unseren Wölfen zurück und wird vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung am Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschreiben.



https://t.co/ll9JJbmQsB#VfLWolfsburg pic.twitter.com/a3rQ3hJUaX — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 30, 2022

ПСЖ вышел на Барсу с предложением по Дембеле. Каталонцы надеются получить за скандального вингера не менее 20 млн евро. Париж попытается включить в сделку собственных игроков, Икарди или Берната, сообщает топовая инсайдерша Елена Кондис. Удивительно, ведь эти клубы считаются едва ли не самыми врагами в современном футболе.

DEMBÉLÉ: Confirmado que están en marcha las negociaciones con el PSG con el nombre de Mauro Icardi como posible intercambio. Noticia que han avanzado @sport y @gerardromero … Hasta donde yo sé no será fácil pero están hablando y no se descarta un acuerdo sobre la bocina… — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) January 30, 2022

Кристиан Эриксен возобновляет карьеру! Полузащитник сборной Дании, переживший остановку сердца на Евро-2020, подписал полугодичное соглашение с Брентфордом.

Португальская пресса сегодня утром шокировала инсайдом о возможном переезде Романа Яремчука на Туманный Альбион. Бенфика вроде бы решила продать украинца, который присоединился к "орлам" только прошлым летом. Среди главных претендентов на форварда сборной Украины – Эвертон Миколенко!

Ньюкасл после прихода арабских владельцев оформил самый дорогой трансфер в собственной истории. По неофициальной информации, переход экс-хавбека Лиона Бруно Гимараеса оценивается в 50 млн евро. А один из претендентов на чемпионский титул Ливерпуль неожиданно забрал в Порту Луиса Диаса (45 млн + бонусы).

Барса, несмотря на все финансовые трудности, усилилась двумя звездными испанцами. Ферран Торрес перебрался на Камп Ноу из Манчестер Сити за 55 млн евро, а воспитанник Ла Масии – Адама Траоре – был арендован у Вулверхэмптона до конца текущего сезона. Однако Лапорта и Алемани продолжают работать над как минимум над двумя соглашениями. В дедлайн каталонцы хотят избавиться от Дембеле и пригласить центрфорварда – Обамеянг и Мората до сих пор ждут новостей из Испании.

Главными хедлайнерами зимних трасферов являются Барса, Ювентус и Ньюкасл. Туринцы оформили самый дорогой переход января, подписав Душана Влаховича из Фиорентины за 70 миллионов евро. Мегаперспективный хавбек Бурусии М – Денис Закария – тоже скоро должен присоединиться к "Старой синьоре".