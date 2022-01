В Англии, Испании и Франции трансферное окно закрывается 1 февраля в 01:00 по киевскому времени, в Италии – 31 января в 21:00, а в Германии – 31 января в 19:00.

25-летний Денис Закария уже прибыл на медосмотр в Ювентус. Туринцы заплатят Боруссии М примерно 5 млн евро. Швейцарский хавбек должен стать заменой для Родриго Бентанкура, который переходит в Тоттенхэм. Here we go!

Усман Дембеле, скорее всего, не перейдет в ПСЖ этой зимой. Авторитетный Le Parisien сообщает, что переговоры между клубами провалились. Барсе предлагали обмен, более того, Париж якобы был готов обменять Анхеля Ди Марию, однако Лапорте нужен "кэш". Руководство каталонского гранда оказалось перед миссией невозможной – спасти ситуацию могут только клубы АПЛ.

PSG had offered Ángel Di María, Mauro Icardi or Juan Bernat in exchange for Dembélé but the deal could not be agreed. A move in the summer is now more likely.



(Source: Le Parisien) #DeadlineDay https://t.co/F5VfvNcplz