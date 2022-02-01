Нападник збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг вже готується до виступів за Барселону.

Трансфер вже колишнього капітана Арсенала в Барселону не був офіційно оформлений. Обамеянг отримав статус вільного агента, тому його можна буде зареєструвати пізніше.

Обамеянг заради Барселони погодився знизити зарплату у 84 рази

Раніше повідомлялося, що каталонці планують оголосити про перехід найближчими днями. Тим часом форвард не чекає на презентацію, а вже працює під керівництвом Хаві. Його можна помітити на світлинах із сьогоднішнього тренування Барселони.

Нагадаємо, Обамеянг втратив довіру головного тренера Арсенала Мікеля Артети після дисциплінарного порушення. Фахівець позбавив футболіста звання капітана та не включав до заявки на матчі. У поточній кампанії П'єр-Емерік провів 15 матчів за клуб із Лондона, забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.

Трансферний дедлайн, зима 2022: Барса підписала Обамеянга, Дембеле залишається, провал Ліверпуля, активні Юве і Ньюкасл