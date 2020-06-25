Обамеянг может стать партнером Роналду в Ювентусе

Забивной форвард "канониров" рассматривает вариант с переездом на Апеннины.

Габонский нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал еще один клуб Серии А, сообщает издание Le10sport.

Кавани может стать спасением Барселоны в случае провала с двумя основными кандидатами

Очередным претендентом на 31-летнего форварда стал Ювентус. Контракт габонца с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2021 года и стороны пока не могут договориться о продолжении сотрудничества.

Кроме туринского клуба игроком интересуются Барселона, мадридский Реал, миланский Интер и ПСЖ.

Напомним, Обамеянг перешел в Арсенал из дортмундской Боруссии зимой 2018 года. В текущем сезоне он провел за "канониров" 34 поединка во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его в 56 млн евро.

"Экстаз, магия и большая личность": итальянские СМИ сходят с ума от фантастического гола Малиновского в ворота Лацио