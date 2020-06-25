toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Обамеянг может стать партнером Роналду в Ювентусе

20:00 - Читати українською
Обамеянг может стать партнером Роналду в Ювентусе
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Забивной форвард "канониров" рассматривает вариант с переездом на Апеннины.

Габонский нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал еще один клуб Серии А, сообщает издание Le10sport.

Кавани может стать спасением Барселоны в случае провала с двумя основными кандидатами

Очередным претендентом на 31-летнего форварда стал Ювентус. Контракт габонца с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2021 года и стороны пока не могут договориться о продолжении сотрудничества.

Кроме туринского клуба игроком интересуются Барселона, мадридский Реал, миланский Интер и ПСЖ.

Напомним, Обамеянг перешел в Арсенал из дортмундской Боруссии зимой 2018 года. В текущем сезоне он провел за "канониров" 34 поединка во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его в 56 млн евро.

"Экстаз, магия и большая личность": итальянские СМИ сходят с ума от фантастического гола Малиновского в ворота Лацио

blog_ava
"Экстаз, магия и большая личность": итальянские СМИ сходят с ума от фантастического гола Малиновского в ворота Лацио
15:42
8934
Теги
Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус Италия Трансферы Пьер-Эмерик Пьер-Эмерик Обамеянг
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
27
мин
Челси
22:15
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук