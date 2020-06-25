Обамеянг може стати партнером Роналду в Ювентусі

Забивний форвард "канонірів" розглядає варіант з переїздом на Апенніни.

Габонський нападник лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг зацікавив ще один клуб Серії А, повідомляє видання Le10sport.

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Черговим претендентом на 31-річного форварда став Ювентус. Контракт габонця з Арсеналом розрахований до 30 червня 2021 року і сторони поки не можуть домовитися про продовження співпраці.

Окрім туринського клубу гравцем цікавляться Барселона, мадридський Реал, міланський Інтер і Парі Сен-Жермен.

Нагадаємо, Обамеянг перейшов в Арсенал з дортмундської Борусії взимку 2018 року. У поточному сезоні він провів за "канонірів" 34 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 20 голів і віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює його у 56 млн євро.

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