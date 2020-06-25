Кавани может стать спасением Барселоны в случае провала с двумя основными кандидатами

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани имеет шанс вернуться в Примеру.

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Барселоне, сообщает издание Sport.es.

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Уругваец может стать альтернативой для боссов каталонского клуба в случае, если не удастся переманить Лаутаро Мартинеса из Интера или Пьер-Эмерика Обамеянга из Арсенала.

33-летний нападающий, текущий контракт которого с парижским клубом истекает 30 июня, не планирует продлевать соглашение с ПСЖ и, как следствие, в ближайшее время станет свободным агентом.

Напомним, кроме Атлетика, Кавани интересовался Наполи, за который игрок выступал с 2010 по 2013 годы, а также миланский Интер. К слову, в текущем сезоне уругваец провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Эдинсона в 20 млн евро.

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