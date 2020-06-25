"Экстаз, магия и большая личность": итальянские СМИ сходят с ума от фантастического гола Малиновского в ворота Лацио

Руслан Малиновский выдал классный перформанс на Апеннинах. Его бомбезний гол в ворота Лацио покорил итальянскую прессу.

Украинский хавбек полгода не появлялся в основе Аталанты на матч Серии А. Он преимущественно выходил на замену, но всегда показывал что-то интересное. Лацио был хорошей возможностью заявить о своих претензиях на основу, и Руслан воспользовался ею сполна. Похожие выступления называют футбольными перформансами. Малиновский отличился переломным мячом, сравняв счет после стартовых 0:2. Не просто забил, а нарисовал шедевр, достойный лучших музеев Италии. InStat не видит более яркого выступления в карьере лидера сборной Украины, а итальянская пресса поет ему оды.

La Gazzetta dello Sport: Ракета Малиновского и класс Папу

Ведущее издание Италии признало Руслана лучшим игроком матча вместе с капитаном Аталанты – аргентинской экс-звездой Металлиста Алехандро Гомесом. Оба получили по 7 баллов. Несмотря на сумасшедший выстрел нашего полузащитника GdS указывает на некоторые маленькие огрехи в его игре: "Иногда ошибался при передачах в поисках глубины, но в итоге затерроризировал Стракошу дальними ударами. Сначала – немного напугал, немного пожже – выпустил ракету" земля-воздух ", чтобы сравнять счет (2: 2). Мяч попал в сетку со скоростью 106 км/ч".

Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издалека

Tuttomercatoweb: Малиновский имитирует звезду Лацио

"Огненный шар Малиновского трясет небо стадиона Гевисс. Получив передачу перед штрафной Лацио, украинец берет пример с Милинковича-Савича и вкусно прикладывается с 25-ти метров прямо в девятку. Стракоша не имел никаких шансов. Это был переломный момент матча, ведь Аталанта получила еще и психологическое преимущество, отыграв два мяча", – отмечает TMW.

Calcioatalanta: Заядлый Малиновский

Снова высокий балл для украинца, который уже единолично возглавляет список лучших в составе Аталанты – 7. "Парень доказал, что является большой личностью. Он подтвердил свой класс. Малиновский всегда делает разницу благодаря высокому индивидуальному мастерству. Сегодня мы увидели его лучшую версию".

Corriere della Sera: Волшебный Малиновский

Абсолютно лучший футболист бергамасков в матче с Лацио по версии популярного издания. Столько же, как Малиновский (7), получил лишь Милинкович-Савич, который отметился похожим мячом в первом тайме. "Замечательный выстрел украинца – это переломный момент встречи. Руслан настойчиво стучится в двери основного состава. Однако он запомнился не только роскошным голом: хорошо работал на оборону, предлагал себя, пытался действовать вертикально".

Corriere dello Sport: Торпеда Малиновского

"Малиновский и Паломино перевернули ситуацию с ног на голову. Украинец неплохо пристреливается еще в конце первого тайма, но Стракоша вытащил сферу из нижнего угла. Однако на 66-й минуте албанский кипер не имел малейших шансов. Торпеда Малиновского поразила верхний угол ворот Лацио. Хозяева получили новый позитивный импульс и в конце концов дожали команду Индзаги".

Tuttosport: Шедевр Аталанты

"Бергамаски пережили экстаз на 66-й минуте. Малиновский магически пробил Стракошу, сместившись в центр под рабочую левую. После гола украинца Аталанта впервые поверила в победу. Выход свежих Муриеля и Иличича добавил хозяевам еще больше энергии – победный мяч Паломино довершил логический камбэк".

Eurosport Italia: Малиновский феерит

"Украинец – один из немногих игроков Аталанты, который выделялся в первом тайме. Прекрасная левая нога, хорошие решения и непревзойденный удар на 2:2. Малиновский – сокровище команды из Бергамо", – рассказывает интернет-версия популярного телеканала. Руслан был признан лучшим в составах обеих команд, получив 7,5 балла. Ближайшим преследователям, Госсенсу и Гомесу, поставили семерки.

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