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Обамеянг извинился за свой ужасный фол против хавбека Кристал Пэлас

12 января 00:59 216 Читати українською
Обамеянг извинился за свой ужасный фол против хавбека Кристал Пэлас
Кристал Пэлас – Арсенал / соцсети

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг стал героем неприятного эпизода во время матча 22-го тура АПЛ против Кристал Пэлас.

54’ Джордан Айю
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 12’
Пьер-Эмерик Обамеянг 67’
12’ Пьер-Эмерик Обамеянг
54’ Джордан Айю
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг

На 67-й минуте отчетного матча Обамеянг заработал удаление. 30-летний футболист жестко сыграл против Макса Майера, в результате которого немца пришлось менять. Габонец извинился за свой поступок.

Курьезный гол Айю и удаление Обамеянга в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 1:1

"Надеюсь, Макс Майер скоро поправится. Я не хотел играть так грубо. Я ценю, что ребята продолжили бороться за победу, но, к сожалению, возвращаемся домой с ничьей", –написал Обамеянг в инстаграме.

Напомним, что матч Кристал Пэлас – Арсенал завершился вничью (1:1). На гол Обамеянга в начале игры после перерыва точным ударом ответил Айю.

Арсенал в меньшинстве расписал выездную ничью с Кристал Пэлас: 22-й тур АПЛ, матчи субботы

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Англия Видеоновости Кристал Пэлас Кристал Пэлас Арсенал Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Кристал Пэлас - Арсенал Макс Майер Макс Майер
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