Обамеянг извинился за свой ужасный фол против хавбека Кристал Пэлас

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг стал героем неприятного эпизода во время матча 22-го тура АПЛ против Кристал Пэлас.

На 67-й минуте отчетного матча Обамеянг заработал удаление. 30-летний футболист жестко сыграл против Макса Майера, в результате которого немца пришлось менять. Габонец извинился за свой поступок.

Курьезный гол Айю и удаление Обамеянга в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 1:1

"Надеюсь, Макс Майер скоро поправится. Я не хотел играть так грубо. Я ценю, что ребята продолжили бороться за победу, но, к сожалению, возвращаемся домой с ничьей", –написал Обамеянг в инстаграме.

Напомним, что матч Кристал Пэлас – Арсенал завершился вничью (1:1). На гол Обамеянга в начале игры после перерыва точным ударом ответил Айю.

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