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Лестер проиграл Саутгемптону в матче с тремя отменёнными голами, Челси разгромил Бернли: 22-й тур АПЛ, суббота

11 января 19:08 485 Читати українською
Лестер проиграл Саутгемптону в матче с тремя отменёнными голами, Челси разгромил Бернли: 22-й тур АПЛ, суббота
Лестер Сити – Саутгемптон – 1:2

Саутгемптон отобрал очки у Лестера, МЮ разбомбил Норвич. Отчет об этих и других поединках 22-го тура английской Премьер-лиги читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 22-й тур

Кристал Пэлас – Арсенал – 1:1

Голы: Айю, 54 – Обамеянг, 12

Удаление: Обамеянг, 67

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:1

Голы: Дендонкер, 14 – Альмирон, 7

Лестер Сити – Саутгемптон – 1:2

Голы: Прат, 14 – Армстронг, 20, Ингз, 82

Манчестер Юнайтед – Норвич – 4:0

Голы: Рашфорд, 27, 50 (пен), Марсьяль, 54, Гринвуд, 76

Челси – Бёрнли – 3:0

Голы: Жоржинью, 27 (пен), Абрахам, 38, Хадсон-Одой, 49

Эвертон – Брайтон – 1:0

Гол: Ришарлисон, 38

Тур открывал поединок в южном Лондоне, где местный Кристал Пэлас принимал Арсенал. Гости с севера столицы открыли счёт уже на 14-й минуте в результате красивой комбинации, которую ударом с правого края штрафной под ближнюю штангу завершил Обамеянг. Хозяева отыгрались на старте 54-й после диагонали на Куяте и его скидки на Айю – Джордан выстрелил метров с девяти с рикошетом от Джаки, а Лено так и не дотянулся за мячом.

Артета: Думаю, я убедил Джаку остаться в Арсенале

На 61-й минуте Давид Луис мог вывести Арсенал вперёд, замкнув подачу с углового. Мяч пролетел над перекладиной, а уже на 67-й "канониры" остались в меньшинстве из-за грубого фола Обамеянга. После этого "орлы" стали атаковать агрессивнее, что едва не вылилось в гол на 78-й минуте – Сократис вынес мяч с линии ворот после удара с нескольких метров. Арсенал мог вырвать победу на 84-й, однако Гуаита перевёл выстрел Пепе в штангу, а потом ещё и взял добивание Ляказетта. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

Манчестер Юнайтед в родных стенах принимал Норвич, который в двух последних матчах не проигрывал. Продолжить серию последней команде АПЛ было не суждено: манкунианцы захватили инициативу с первых минут, открыв счёт на 27-й усилиями Маты и Рашфорда – Хуан сместился с правого фланга и вырезал красивую передачу на дальнюю штангу, а Маркус замкнул в касание. После перерыва "дьяволы" быстро довели дело до разгрома: Рашфорд оформил дубль ударом с пенальти на 50-й минуте, а Марсьяль на 54-й забил третий гол МЮ – ассист вновь оформил Мата. Окончательный счёт ударом метров с 22-х в правый нижний угол установил Гринвуд – 4:0.

Челси в параллельном поединке довольно просто разобрался с Бёрнли. Уже в первом тайме лондонцы оформили комфортное преимущество: на 27-й минуте "пенсионеры" заработали пенальти, который реализовал Жоржинью, а на 38-й Абрахам пробил головой после подачи Джеймса с правого фланга – 2:0. Через четыре минуты после перерыва Хадсон-Одой забил третий гол, замкнув кросс от Аспиликуэты. Именно с этим счетом матч и подошёл к концу.

Эвертон на Гудисон Парк принимал Брайтон, едва не заработав пенальти уже на 7-й минуте матча – только VAR спас гостей от возможного гола. Не забив на старте первого тайма, "ириски" открыли счёт под его занавес: на 38-й минуте Ришарлисон получил передачу Диня в штрафной, красиво развернулся и отправил мяч под дальнюю штангу – 1:0.

Восстановить статус-кво мог Троссар, однако его мощный удар на 54-й минуте пришелся в перекладину. Эвертон имел шанс закрыть все вопросы на 81-й минуте, отличившись вторым голом, но его отменили из-за игры рукой. Впрочем, Брайтон так и не смог воспользоваться своим везением, потерпев минимальное поражение на выезде.

Ньюкасл приехал в гости к Вулверхэмптону на матч против одноимённой команды, вырвавшись вперёд уже на 7-й минуте встречи. Гол получился красивым: Гейл зацепился за пас с левого фланга в штрафную и сбросил мяч под удар Альмирону – Мигель же метров с 12-ти отправил его в дальний угол. Впрочем, далее "сорокам" так не везло: сначала они потеряли из-за травмы Деммета, затем Дендонкер сравнял счёт, пробив после подачи с углового, а затем и Гейл покинул поле с повреждением.

Второй тайм проходил более сухо, чем первый. На поле было много фолов и практически не возникало острых моментов, но активнее выглядели "волки". Самый опасный голевой эпизод произошел на 78-й минуте, когда Нето замыкал подачу с фланга, однако Дубравка парировал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Лестер на родном "Кинг Парк" принимал Саутгемптон, пытаясь сохранить отрыв от Манчестер Сити. Сначала всё шло нормально: на 14-й минуте "лисы" открыли счёт благодаря лонгболу на ход Варди и прострелу Джейми на дальнюю штангу – его замкнул Прат, открыв счёт голам в АПЛ. Впрочем, на 20-й Армстронг вошёл в штрафную и пробил по воротам, отличившись голом благодаря удачному рикошету. До перерыва ничейный счёт так и не изменился, хотя Варди забивал на 32-й минуте – его отменили из-за офсайда.

Во втором тайме обе команды упустили возможность выйти вперёд из-за вмешательства арбитров. На 64-й минуте Саутгемптон мог заработать пенальти за грубую игру Союнчу, но Ли Мейсон не решился указать на "отметку". На 69-й же после удара Ихеаначо выйти вперёд мог Лестер, но и этот гол отменили из-за положения "вне игры". В конце концов, всё решила замена Лонга на Адамса: последний через три минуты после выхода на поле разрезал оборону пасом на Ингза, который вышел один-на-один со Шмейхелем – 1:2. Лестер, казалось бы, сумел отыграться на 90+1-й усилиями Эванса, но и этот гол VAR отменил. Финальный свисток зафиксировал победу Саутгемптона.

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