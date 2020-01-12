Обамеянг перепросив за свій жахливий фол проти хавбека Крістал Пелас

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг став героєм неприємного епізоду під час матчу 22-го туру АПЛ проти Крістал Пелас.

На 67-й хвилині звітного матчу Обамеянг заробив вилучення. 30-річний футболіст жорстко зіграв проти Макса Майєра, в результаті якого німця довелося міняти. Габонец вибачився за свій вчинок.

Курйозний гол Айю та вилучення Обамеянга у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Арсенал – 1:1

"Сподіваюся, Макс Майєр скоро одужає. Я не хотів грати так грубо. Я ціную, що хлопці продовжили боротися за перемогу, але, на жаль, повертаємося додому з нічиєю", – написав Обамеянг в інстаграмі.

Нагадаємо, що матч Крістал Пелас – Арсенал завершився внічию (1:1). На гол Обамеянга на початку гри після перерви точним ударом відповів Айю.

Арсенал у меншості розписав виїзну нічию з Крістал Пелас: 22-й тур АПЛ, матчі суботи