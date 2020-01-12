toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО

Обамеянг перепросив за свій жахливий фол проти хавбека Крістал Пелас

00:59 255 Читать на русском
Обамеянг перепросив за свій жахливий фол проти хавбека Крістал Пелас
Крістал Пелас – Арсенал / соцмережі

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг став героєм неприємного епізоду під час матчу 22-го туру АПЛ проти Крістал Пелас.

54’ Джордан Айю
 
П'єр-Емерік Обамеянг 12’
П'єр-Емерік Обамеянг 67’
12’ П'єр-Емерік Обамеянг
54’ Джордан Айю
67’ П'єр-Емерік Обамеянг

На 67-й хвилині звітного матчу Обамеянг заробив вилучення. 30-річний футболіст жорстко зіграв проти Макса Майєра, в результаті якого німця довелося міняти. Габонец вибачився за свій вчинок.

Курйозний гол Айю та вилучення Обамеянга у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Арсенал – 1:1

"Сподіваюся, Макс Майєр скоро одужає. Я не хотів грати так грубо. Я ціную, що хлопці продовжили боротися за перемогу, але, на жаль, повертаємося додому з нічиєю", – написав Обамеянг в інстаграмі.

Нагадаємо, що матч Крістал Пелас – Арсенал завершився внічию (1:1). На гол Обамеянга на початку гри після перерви точним ударом відповів Айю.

Арсенал у меншості розписав виїзну нічию з Крістал Пелас: 22-й тур АПЛ, матчі суботи

blog_ava
Лунін виграв серію пенальті для Вальядоліда та став героєм – сейви українця вивели команду в 1/16 Кубка Іспанії
00:46
5064
Теги
Англія Відеоновини Крістал Пелас - Арсенал Макс Майєр Макс Майєр П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Арсенал Арсенал Крістал Пелас Крістал Пелас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
9
хв
Реал Мадрид
20:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук