Курьезный гол Айю и удаление Обамеянга в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 1:1

Арсенал в рамках 22-го тура АПЛ не сумел обыграть Кристал Пэлас (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды обменялись голами в начале каждого из таймов. Обамеянг открыл счет на 12-й минуте, а после перерыва не без улыбки фортуны Джордан Айю восстановил равновесие. Пьер-Эмерик еще и оставил "канониров" в меньшинстве, получив красную карточку.

Арсенал в меньшинстве расписал выездную ничью с Кристал Пэлас: 22-й тур АПЛ, матчи субботы

Эта ничья никак не повлияла на ситуацию в турнирной таблице. Кристал Пэлас с 29-ю очками остался на девятом месте. Арсенал расположился на одну ступеньку ниже с 28-ю пунктами.