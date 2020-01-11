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Курьезный гол Айю и удаление Обамеянга в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 1:1

11 января 18:30 130 Читати українською
Курьезный гол Айю и удаление Обамеянга в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 1:1
Кристал Пэлас – Арсенал – 1:1 – видео голов и обзор матча

Арсенал в рамках 22-го тура АПЛ не сумел обыграть Кристал Пэлас (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

54’ Джордан Айю
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 12’
Пьер-Эмерик Обамеянг 67’
12’ Пьер-Эмерик Обамеянг
54’ Джордан Айю
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Команды обменялись голами в начале каждого из таймов. Обамеянг открыл счет на 12-й минуте, а после перерыва не без улыбки фортуны Джордан Айю восстановил равновесие. Пьер-Эмерик еще и оставил "канониров" в меньшинстве, получив красную карточку.

Арсенал в меньшинстве расписал выездную ничью с Кристал Пэлас: 22-й тур АПЛ, матчи субботы

Эта ничья никак не повлияла на ситуацию в турнирной таблице. Кристал Пэлас с 29-ю очками остался на девятом месте. Арсенал расположился на одну ступеньку ниже с 28-ю пунктами.

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Англия Видеоновости Кристал Пэлас Кристал Пэлас Арсенал Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Кристал Пэлас - Арсенал
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