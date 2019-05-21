Обамеянг: Хочу стать легендой Арсенала

Нападающий Арсенала Обамеянг заявил, что хотел бы стать легендой для "канониров".

"Мне было нелегко перейти в Арсенал, и проявить себя как классный форвард. Но теперь я хочу стать легендой клуба.

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Наши отношения с Ляказеттом? Я знал его стиль игры, и имеем общий взгляд на футбол. Мы шутим и смеемся, а на поле понимаем друг друга с полуслова. Все получается естественно", – передает слова Обамеянга RMC Sport.

Напомним, что в сезоне-2018/19 Обамеянг разделил звание лучшего бомбардира АПЛ с Мохаммедом Салахом и Садио Мане. Все трое забили по 22 мяча за сезон.

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