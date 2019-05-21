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Обамеянг: Хочу стати легендою Арсенала

11:20 285 Читать на русском
Обамеянг: Хочу стати легендою Арсенала
П'єр-Емерік Обамеянг / Sky Sports

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг заявив, що хотів би стати легендою для "канонірів".

"Мені було нелегко перейти в Арсенал, і проявити себе як класний форвард. Але тепер я хочу стати легендою клубу.

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Наші відносини з Ляказеттом? Я знав його стиль гри, і маємо спільний погляд на футбол. Ми жартуємо і сміємося, а на полі розуміємо один одного з півслова. Все виходить природно", – наводить слова Обамеянга RMC Sport.

Нагадаємо, що у сезоні-2018/19 Обамеянг розділив звання найкращого бомбардира АПЛ з Мохамедом Салахом і Садьйо Мане. Всі троє забили по 22 м'ячі за сезон.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Александр Ляказетт Александр Ляказетт П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг
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