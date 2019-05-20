Твіттеріада. Українка звабила увесь Спортінг, або Легка еротика екс-форварда "синьо-жовтих" із дружиною

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Коли тебе повісили...

Настав час "збирати каміння". Поки Шахтар святкував чергові чемпіонські медалі УПЛ, у Першій лізі своє лідерство до логічного завершення довів СК Дніпро-1. Хавбек Олександр Назаренко хизується кубком перед панянками. Успіх серед прекрасної половини – гарантований.

Артем Довбик та Ерік Святченко привели свій Мітьюлланд до перемоги у Кубку Данії. Справжні козаки!

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А ось Сергій Гринь не зумів врятувати Вайле від вильоту у нижчий дивізіон чемпіонату Данії. Час замислитися над майбутнім...

Хиткий баланс над прямим вильотом у Першу лігу поки що утримує Роман Підківка та Арсенал-Київ. Чи надовго?

Додо, який належить Шахтарю: романтика у португальському Гімараєші.

Глибокому запасному "гірників" – Андрію Тотовицькому – захандрити не дозволяє його прекрасна доня.

Цікаво почувається Євген Левченко: "Коли тебе повісили у магазині Амтсердаму".

Євген Хачеріді, у якого відверто не склався сезон у ПАОКу, вже рвонув у відпустку – на Мальдіви.

Улюблений відпочинок Віктора Вацка – звісно ж, риболовля.

"Андрій Вікторович і Дієго Армандович". Улюблений футболіст Андрія Вороніна – саме Марадона.

А улюблена жінка – дружина Юлія. Їхньому роману – понад 10 років, а пристрасть не згасає.

Георгію Цітаішвілі – не до відпочинку. Один із лідерів збірної України U-20 вирушив до Польщі, де вже у п'ятницю "синьо-жовті" проведуть перший матч чемпіонату світу.

Світ. Обережно – спойлер із "Гри престолів"!

Баварія вкотре здобула чемпіонство. Хамес Родрігес делікатно прикрив сором "Срібною салатницею" – у цьому сезоні Бундесліги він зіграв 20 матчів, забив 7 голів. Не такий вже й великий внесок.

Якщо ви – фанат "Гри престолів", обережно оминіть наступний допис, де Маріо Гьотце безцеремонно виклав спойлер: "Тут можна побачити короля семи королівств".

Не менш культово і кінематографічно виглядає Ерік Кантона – озброєний та небезпечний. Ось – справжній Король!

Неймар нагадує героя вестернів.

Зінедін та Лука Зідани. Схожі?

У Серхіо Рамоса підкошуються ноги – Реал провалив сезон.

Тільки-но фінішував сезон АПЛ, а Крістіан Бентеке, форвард Крістал Пелас, вже у Маямі.

Один із трійці найкращих снайперів сезону – форвард лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг знайомить із своїм батьком.

Вейн Руні та Джон Руні, 85-річний фанат із Торонто.

Златан Ібрагімовіч повернувся у рідні пенати. У контурах емігрантського району Розенгард – отча оселя Ібри, тут він виростав.

Андреа Пірло релаксує на острові Капрі.

Франческо Тотті і його майже доросла доня. "Час летить дуже швидко", – із сумом констатує Імператор.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі

Найвідоміший голкіпер в історії колумбійського футболу Рене Ігіта доглядає за онукою. У 52-річному віці ветерану доводиться навіть важче, ніж на полі.

Бонуси. Її шанувальники – "на лопатках"

18-річна українська дзюдоїстка Дарія Білодід, попри свій юний вік, вже зібрала надзвичайно солідну колекцію нагород. Вона – чемпіонка світу та Європи.

І поки вітчизняні футбольні гранди чухали потилиці, Білодід "завербували" у лісабонський Спортінг. Восени минулого року 18-разові чемпіони Португалії провернули серйозний піар-хід – українська знаменитість погодилася виступати амбасадором їхнього клубу.

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Твіттеріада. Екс-хавбек Шахтаря опинився у "ДНР", знамениту українку зачарував Зінченко і вшанував Реал