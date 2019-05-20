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Твіттеріада. Українка звабила увесь Спортінг, або Легка еротика екс-форварда "синьо-жовтих" із дружиною

20 травня 22:00 6285 Читать на русском
Твіттеріада. Українка звабила увесь Спортінг, або Легка еротика екс-форварда "синьо-жовтих" із дружиною
Дарія Білодід / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Коли тебе повісили...

Настав час "збирати каміння". Поки Шахтар святкував чергові чемпіонські медалі УПЛ, у Першій лізі своє лідерство до логічного завершення довів СК Дніпро-1. Хавбек Олександр Назаренко хизується кубком перед панянками. Успіх серед прекрасної половини – гарантований.

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Артем Довбик та Ерік Святченко привели свій Мітьюлланд до перемоги у Кубку Данії. Справжні козаки!

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А ось Сергій Гринь не зумів врятувати Вайле від вильоту у нижчий дивізіон чемпіонату Данії. Час замислитися над майбутнім...

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Хиткий баланс над прямим вильотом у Першу лігу поки що утримує Роман Підківка та Арсенал-Київ. Чи надовго?

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Додо, який належить Шахтарю: романтика у португальському Гімараєші.

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Глибокому запасному "гірників" – Андрію Тотовицькому – захандрити не дозволяє його прекрасна доня.

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Цікаво почувається Євген Левченко: "Коли тебе повісили у магазині Амтсердаму".

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Євген Хачеріді, у якого відверто не склався сезон у ПАОКу, вже рвонув у відпустку – на Мальдіви.

хачеріді

Улюблений відпочинок Віктора Вацка – звісно ж, риболовля.

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"Андрій Вікторович і Дієго Армандович". Улюблений футболіст Андрія Вороніна – саме Марадона.

воронін марадона

А улюблена жінка – дружина Юлія. Їхньому роману – понад 10 років, а пристрасть не згасає.

воронін

Георгію Цітаішвілі – не до відпочинку. Один із лідерів збірної України U-20 вирушив до Польщі, де вже у п'ятницю "синьо-жовті" проведуть перший матч чемпіонату світу.

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Світ. Обережно – спойлер із "Гри престолів"!

Баварія вкотре здобула чемпіонство. Хамес Родрігес делікатно прикрив сором "Срібною салатницею" – у цьому сезоні Бундесліги він зіграв 20 матчів, забив 7 голів. Не такий вже й великий внесок.

хамес

Якщо ви – фанат "Гри престолів", обережно оминіть наступний допис, де Маріо Гьотце безцеремонно виклав спойлер: "Тут можна побачити короля семи королівств".

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Не менш культово і кінематографічно виглядає Ерік Кантона – озброєний та небезпечний. Ось – справжній Король!

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Неймар нагадує героя вестернів.

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Зінедін та Лука Зідани. Схожі?

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У Серхіо Рамоса підкошуються ноги – Реал провалив сезон.

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Тільки-но фінішував сезон АПЛ, а Крістіан Бентеке, форвард Крістал Пелас, вже у Маямі.

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Один із трійці найкращих снайперів сезону – форвард лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг знайомить із своїм батьком.

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Вейн Руні та Джон Руні, 85-річний фанат із Торонто.

руні

Златан Ібрагімовіч повернувся у рідні пенати. У контурах емігрантського району Розенгард – отча оселя Ібри, тут він виростав.

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Андреа Пірло релаксує на острові Капрі.

пірло

Франческо Тотті і його майже доросла доня. "Час летить дуже швидко", – із сумом констатує Імператор.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі

тотті

Найвідоміший голкіпер в історії колумбійського футболу Рене Ігіта доглядає за онукою. У 52-річному віці ветерану доводиться навіть важче, ніж на полі.

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Бонуси. Її шанувальники – "на лопатках"

18-річна українська дзюдоїстка Дарія Білодід, попри свій юний вік, вже зібрала надзвичайно солідну колекцію нагород. Вона – чемпіонка світу та Європи.

І поки вітчизняні футбольні гранди чухали потилиці, Білодід "завербували" у лісабонський Спортінг. Восени минулого року 18-разові чемпіони Португалії провернули серйозний піар-хід – українська знаменитість погодилася виступати амбасадором їхнього клубу.

білодід

білодід

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Твіттеріада. Екс-хавбек Шахтаря опинився у "ДНР", знамениту українку зачарував Зінченко і вшанував Реал

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