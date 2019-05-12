Арсенал хочет продлить контракты с Ляказеттом и Обамеянгом

Лондонский Арсенал поднимет зарплату Пьер-Эмерик Обамеянгу и Александру Ляказетту новые контракты.

"Канониры" хотят увеличить зарплату нападающим до 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю, передает Daily Mail.

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Такое решение руководство клуба приняло после успешной игры форвардов в полуфинальных матчах Лиги Европы с Валенсией. Арсенал победил с общим счетом 7:3, три мяча забил Лаказетт, а Обамеянг отличился четыре раза.

Нынешний контракт Обамеянга заканчивается летом 2021, а Лаказетт – летом 2022.

Арсенал благодаря хет-трику Обамеянга второй раз победил Валенсию и вышел в финал Лиги Европы