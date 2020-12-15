"Оба взяли паузу": Цыганык раскрыл подробности перехода Милевского в Рух
06:30 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с трансфером экс-форварда сборной Украины Артема Милевского во львовский клуб.
"Оба взяли паузу. Подумать, насколько они могут быть полезными друг другу.
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Заинтересованность есть с обеих сторон. Но по состоянию на сегодня Милевский и Рух контракт не подписывали", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".
Напомним, Милевский находится в статусе свободного агента. Рух завершил первую часть УПЛ на 12 строчке турнирной таблицы.
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