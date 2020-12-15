Журналіст Ігор Циганик розповів про ситуацію з трансфером екс-форварда збірної України Артема Мілевського у львівський клуб.

"Обидва взяли паузу. Подумати, наскільки вони можуть бути корисними один одному.

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Зацікавленість є з обох сторін. Але станом на сьогодні Мілевський і Рух контракт не підписували", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Мілевський перебуває у статусі вільного агента. Рух завершив першу частину УПЛ на 12 сходинці турнірної таблиці.

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