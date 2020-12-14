"Этот визит чисто дружеский, воспользовался тем, что я в отпуске в Киеве. Договорились с президентом Руха. Он пригласил на последнюю игру клуба на несколько дней.

Милевский: Мне хочется завершить карьеру в Украине, но за копейки играть я не буду

Какое мое желание? Козловский – мой друг, я бы с удовольствием остался бы здесь во Львове и помог команде. Поможет ли Милевский Руху? Помогу, почему бы и нет. Я смотрел игру против СК Днепр-1 и представлял себя на поле. Я думаю, что если бы прошел сборы с командой, то не потерялся бы точно", – заверил Милевский в комментарии Великому футболу.

Напомним, Милевский находится в статусе свободного агента. Рух завершил первую часть УПЛ на 12 строчке.

Рух на глазах Милевского разбил СК Днепр-1 и одержал первую победу в УПЛ – команда Йовичевича будет зимовать последней