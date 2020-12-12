Матч Рух – СК Днепр-1 без преувеличения носил статус "битвы за жизнь". Встречались две худшие команды Премьер-лиги – львовяне, которые замыкали турнирную таблицу с 6-ю очками, оставались единым коллективом без единой победы в текущем чемпионате. У команды Йовичевича тоже плохи дела – предпоследняя позиция, 8 пунктов в активе, а также серия из 5-ти поражений подряд. Поединок во Львове должен был дать ответ на вопрос, чья же неудачная полоса прервется.

Арену Львов посетил почетный гость – рядом с президентом Руха Григорием Козловским и его женой в VIP-ложе за игрой наблюдал Артем Милевский. Как известно, опытный форвард находится в статусе свободного агента, а одним из вариантов для экс-звезды Динамо является именно Рух.

Очевидно, присутствие такой персоны вдохновило футболистов львовской команды. Уже на 4-й минуте мяч влетел в ворота гостей. Валерий Федорчук с линии штрафной вогнал круглого почти в девятку без шансов для Сарнавского – 1:0. На 24-й "желто-черные" могли увеличить свое преимущество, но Сарнавский и стойка спасли СК Днепр-1 после удара Климчука и рикошета от Логинова. У гостей мало что получалось в атаке – расслабился даже Бандура, который выпустил мяч из рук после навеса с фланга. Повезло, что соперник не попал.

А вот на 36-й подопечные Ивана Федыка укрепили свое преимущество. Валерий Федорчук оформил дубль, замкнув подачу со штрафного. Хавбек Руха опередил Сарнавского и поразил пустой угол. Еще до перерыва в ворота подопечных Йовичевича влетел и третий гол. Николай Кухаревич принял мяч в штрафной, а вторым касанием поразил дальнюю "девятку", забив свой первый мяч в УПЛ. Отличная реклама молодого форварда перед европейскими скаутами, которые должны были приехать на этот матч. 3:0 еще до перерыва – шок для СК Днепр-1, экстаз Козловского и улыбка Милевского. У гостей был лишь один момент, но серия ударов из пределов штрафной после стандарта успеха подопечным Йовичевича не принесла.

После перерыва подопечные Йовичевича не впечатляли, ограничившись несколькими полумоментами. Рух иногда был ближе к четвертому мячу, чем СК Днепр-1 к голу престижа. Однако один из стандартов все же принес успех гостям – Сваток переправил мяч в ворота после подачи со штрафного. Но тут же контратака хозяев привела к четвертому мячу – Климчук забивал уже в пустые ворота.

В итоге, 4:1 – львовяне в последнем матче года одержали первую победу в чемпионате и поднялись с последнего места. Теперь там оказался как раз СК Днепр-1 – команда Йовичевича с 8-ю очками будет зимовать аутсайдером УПЛ. У Руха 9 пунктов и 13 позиция таблицы.

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