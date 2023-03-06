"Мы движемся с философией от матча к матчу. Даже не думали о Фейеноорде, выходили лишь с мыслями победить, чтобы уменьшить отставание от СК Днепр-1. Понимали важность этого поединка для получения первого места, которое мы уже не хотим отдавать.

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Нет маленьких побед, а отношение, настрой и мотивация – это все умножилось на наше качество и вылилось в результат. Были хорошие комбинации, розыгрыши и голы. Этот матч получился таким, о котором мечтает каждый тренер. Взяли важные три очка и только теперь будем думать о Фейеноорде.

С точки зрения психологии для нас было важно быстро выйти вперед. Сразу удалось забить несколько голов. Повторюсь: могу только поблагодарить своих ребят за отношение и тактический план. Мы серьезно готовились к этому сопернику и сыграли так, как он позволил. После матча кажется, что он показался легким, но мы должны были выигрывать единоборства, дать динамику. У соперника есть очень много талантливых футболистов, и если просто наблюдать за ними, то они могут создать очень много проблем любому.

В свое время Олег Голодюк (тренер Металлиста 1925, – прим.) играл под моим руководством. Мы поздоровались как до матча, так и после него. Я даже обнял его, потому что он был важным игроком моей команды в Карпатах. Понятно, что он не может быть доволен результатом, но в будущем желаю ему успехов", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, уже в четверг, 9 марта, "горняки" в Варшаве будут принимать Фейенорд в 1/8 Лиги Европы.

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