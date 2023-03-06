"Главное, чтобы победа не вскружила голову": Трубин нашел негатив в разгроме Металлиста 1925
6 марта 08:29 - Читати українською
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал феерическую победу над харьковчанами в матче 16-го тура УПЛ (7:0).
завершено
Лассина Траоре 38’
Александр Зубков 41’
Игорь Курило 56’
Иван Петряк 58’
Ярослав Ракицкий 66’
38’ Лассина Траоре
41’ Александр Зубков
56’ Игорь Курило
58’ Иван Петряк
66’ Ярослав Ракицкий
"Легких побед не бывает. Каждая важна. Главное, чтобы ни одна из них не кружила голову и не становилась поводом расслабиться.
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Подготовка к каждому матчу одинаково старательная. Так было и так будет", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, уже в четверг, 9 марта, Шахтер в Варшаве будет принимать Фейеноорд в рамках 1/8 Лиги Европы.
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