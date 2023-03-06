"Легких побед не бывает. Каждая важна. Главное, чтобы ни одна из них не кружила голову и не становилась поводом расслабиться.

Эпичный автогол и пушка Ракицкого в видеообзоре поединка Металлист 1925 – Шахтер – 0:7

Подготовка к каждому матчу одинаково старательная. Так было и так будет", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, уже в четверг, 9 марта, Шахтер в Варшаве будет принимать Фейеноорд в рамках 1/8 Лиги Европы.

Шахтер поиздевался над Металлистом 1925 – 7 мячей, шедевр Ракицкого и забавный автогол