"Ми рухаємося з філософією від матчу до матчу. Навіть не думали про Фейєнорд, виходили лише з думками перемогти, щоб зменшити відставання від СК Дніпро-1. Розуміли важливість цього поєдинку для отримання першого місця, яке ми вже не хочемо віддавати.

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Немає маленьких перемог, а ставлення, налаштованість і мотивація – це все помножилося на нашу якість і вилилося в результат. Були гарні комбінації, розіграші та голи. Цей матч вийшов таким, про який мріє кожен тренер. Узяли важливі три очки і тільки тепер будемо думати про Фейєнорд.

З погляду психології для нас було важливо швидко вийти вперед. Одразу вдалось забити декілька голів. Повторюсь: можу лише подякувати своїм хлопцям за ставлення і тактичний план. Ми серйозно готувалися до цього суперника і зіграли так, як він дозволив. Після матчу здається, що він видався легким, але ми мусили вигравати єдиноборства, дати динаміку. У суперника є дуже багато талановитих футболістів, і якщо просто спостерігати за ними, то вони можуть створити дуже багато проблем будь-кому.

Свого часу Олег Голодюк (тренер Металіста 1925, – прим.) грав під моїм керівництвом. Ми привіталися як до матчу, так і після нього. Я навіть обійняв його, бо він був важливим гравцем моєї команди в Карпатах. Зрозуміло, що він не може бути задоволеним результатом, але в майбутньому бажаю йому успіхів", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, вже у четвер, 9 березня, "гірники" у Варшаві прийматимуть Фейєнорд в 1/8 Ліги Європи.

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