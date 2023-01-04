"Это хороший вопрос, но проблема в том, что если я отвечу на него конкретно, каждый игрок этих позиций будет связан с Челси. Поэтому я должен уклоняться от этого. Надеюсь, вы понимаете, почему я уклоняюсь от ответа. Это звучит скучно, но моя работа – помогать игрокам, которые здесь, поддерживать клуб и его решения.

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Я всегда отвечаю на эту часть вопроса, говоря, что я главный тренер и несу ответственность перед находящимися здесь игроками. Мы будем стараться улучшаться в каждом окне, но январь сложен, потому что это середина сезона. В то же время, мы должны иметь дело со всем шумом, связанным с тем, что Челси связывают со всеми. Я не комментирую ни одного игрока, у которого нет контракта с Челси", – цитирует Поттера FootballLondon.

Напомним, главной трансферной целью лондонцев называют 120-миллионного чемпиона мира Энцо Фернандеса. Кроме того, Челси вроде бы как готов вмешаться в борьбу за Михаила Мудрика, если Арсенал не сможет договориться с Шахтером.

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