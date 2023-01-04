Шахтер выдвинул ультиматум Арсеналу по поводу цены за Мудрика – в хитрой игре используют другого гранда АПЛ
Переговоры относительно переезда Михаила Мудрика на Туманный Альбион вышли на новую ступень.
Арсенал будет вынужден существенно повысить свое предложение по Михаилу Мудрику, если хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.
Срна проведет переговоры с Челси по поводу трансфера Мудрика, – Романо
По информации источника, второе предложение "канониров" в размере 70,5 млн евро не устроило Шахтер. Сначала СМИ заявляли, что вышеуказанная сумма заставила "горняков" задуматься о возможности трансфера, но после вступления в переговоры Челси дончане решили идти до конца и требовать ранее заявленные 100 миллионов евро. Отмечается, что украинский клуб готов даже прекратить разговоры по Мудрику, придержав игрока до лета.
В Шахтере хорошо понимают, что Микель Артета испытывает проблемы в атаке – это подтвердил вчерашний поединок с Ньюкаслом. И вступление в переговоры Челси, с которым в четверг, 5 января, проведет встречу Дарио Срна, на руку "горнякам" – ультиматум дончан имеет реальные шансы заставить "канониров" раскошелиться.
Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.