Арсенал будет вынужден существенно повысить свое предложение по Михаилу Мудрику, если хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

Срна проведет переговоры с Челси по поводу трансфера Мудрика, – Романо

По информации источника, второе предложение "канониров" в размере 70,5 млн евро не устроило Шахтер. Сначала СМИ заявляли, что вышеуказанная сумма заставила "горняков" задуматься о возможности трансфера, но после вступления в переговоры Челси дончане решили идти до конца и требовать ранее заявленные 100 миллионов евро. Отмечается, что украинский клуб готов даже прекратить разговоры по Мудрику, придержав игрока до лета.

В Шахтере хорошо понимают, что Микель Артета испытывает проблемы в атаке – это подтвердил вчерашний поединок с Ньюкаслом. И вступление в переговоры Челси, с которым в четверг, 5 января, проведет встречу Дарио Срна, на руку "горнякам" – ультиматум дончан имеет реальные шансы заставить "канониров" раскошелиться.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?