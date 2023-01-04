"Це хороше питання, але проблема в тому, що якщо я відповім на нього конкретно, кожен гравець цих позицій буде пов'язаний із Челсі. Через це я маю ухилятися від цього. Сподіваюся, ви розумієте, чому я ухиляюся від відповіді. Це звучить нудно, але моя робота – допомагати гравцям, які тут, підтримувати клуб та його рішення.

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Я завжди відповідаю на цю частину питання, говорячи, що я головний тренер і несу відповідальність перед гравцями, які тут перебувають. Ми намагатимемося покращуватися в кожному вікні, але січень складний, тому що це середина сезону. Водночас ми повинні мати справу з усім шумом, пов'язаним з тим, що Челсі пов'язують з усіма. Я не коментую жодного гравця, який не має контракту з Челсі", – цитує Поттера FootballLondon.

Нагадаємо, головною трансферною ціллю лондонців називають 120-мільйонного чемпіона світу Енцо Фернандеса. Окрім того, Челсі нібито готовий втрутитися в боротьбу за Михайла Мудрика, якщо Арсенал не зможе домовитися з Шахтарем.

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