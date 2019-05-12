Брайтон – Ман Сити: рекордсмен Зинченко – чемпион Англии-2019: немного золотой иллюзии для Ливерпуля и феномен Гвардиолы

Манчестер Сити разгромил Брайтон в 38-м туре АПЛ. Александр Зинченко выиграл золотые медали чемпионата Англии 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Брайтон – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Игрок сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей. Действующие чемпионы Англии на 1 балл опережали Ливерпуль, который в параллельной встрече принимает Вулверхэмптон. Соперник Сити – без турнирных задач, поскольку досрочно сохранил прописку в элитном дивизионе. К слову, именно против Брайтона Зинченко дебютировал в АПЛ 2018/19.

Украинец до сих пор выигрывал все матчи в чемпионате Англии, в которых выходил на поле (рекордная в истории турнира серия 21:0). В свою очередь Ман Сити с разницей в 2 гола побеждал Брайтон в каждом из 3-х матчей в рамках АПЛ, а также прошел команду Гьютона в полуфинале Кубка Англии, за который теперь поборется 18-го мая с Уотфордом.

Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча

Бернарду Силва прорвался почти во вратарскую, но таки не сумел нанести первый удар в матче. Зинченко своей обрезкой в центре поля едва не спровоцировал контру на ворота Сити – Ляпорт классно подстраховал. Джаханбахш мощно выстрелил из пределов штрафной – снаряд просвистел мимо ворот. Украинец дважды попытался навесить за первые минут 15, но защитники неизменно блокировали. В параллельном матче против Вулверхэмптона Мане открывает счет и выводит Ливерпуль на вершину АПЛ (97 очков против 96) по состоянию на стартовую 20-минутку.

Брайтон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Марез впервые добил до вратаря Брайтона всередине первого тайма, впрочем для вратаря хозяев Райана это не стало проблемой. А вот хозяева использовали первый же момент. Зинченко позволил Мюррею замкнуть ближнюю штангу на 28-й. Ливерпуль – 97 очков. Манчестер Сити – 95. Испаноязычная связка помогла команде Гвардиолы мгновенно сравнять. Ляпорт на Давида Силву, тот пяткой на Агуэро, а Серхио дает между ног Райану. Но Ливерпуль все еще первый, опережая Манчестер Сити на 1 балл!

Зинченко почти исправился на 30-й. Олекс классно подключился по флангу и навесил на Бернарду – португальца остановил только вратарь. Украинец снова проиграл верховую борьбу, но на этот раз Даффи с линии штрафной пробил не слишком точно. Марез сам заработал угловой, сам безупречно выполнил. Ляпорт доминирует на втором этаже и возвращает Манчестер Сити на 1-е место (98 очков против 97).

Зинченко выдал еще один суперпас уже из глубины. Стерлинг ворвался в штрафную, однако его передачу все же успели заблокировать. Уже в компенсированное время Льюис Данк издалека едва не прошил Эдерсона со штрафного – мяч опускался под перекладину, однако бразильский вратарь не дал слабину. После 45 минут финишного 38-го тура у Ман Сити 98 очков, у Ливерпуля – 97. Феноменальный конец сезона!

Данк на 54-й переиграл на втором этаже все того же Зинченко, но его удар пришелся над воротами. Это по сути был первый выстрел от обеих команд после перерыва. Украинский левый фулбек снова выдал блестящий заброс за спины на Стерлинга, тот в касание отпасовал на Агуэро, а вот Серхио растерялся и не смог пробить, сыграть же на добивании не дали защитники Брайтона.

На 63-й Марез обыгрался с Давидом Силвой, на замахе убрал оппонента и пробил в верхний угол без особого размаха. Гол, завершивший муки хозяев, которые просто устали бегать за гостями в этой массированной атаке с фланга на фланг. Ливерпулю нужны были уже 2 гола Брайтона для чемпионства за меньше чем 30 минут. Но тут как тут Гюндоган забивает супергол со штрафного – 4:1, и чемпионскую гонку можно окончательно закрывать.

Манчестер Сити набирает 98 очков и становится чемпионом Англии. Ливерпуль также уверенно победил, но 97-и пунктов оказалось недостаточно для золота. Самое обидное для "красных", что только команда Гвардиолы за всю историю АПЛ дважды набирала больше очков, чем подопечные Клоппа в сезоне 2018/19.

Гвардиола – 8 титулов чемпиона за 10 сезонов

Феноменальный каталонский наставник лишь дважды не выиграл золото национального чемпионата в качестве главного тренера. С Барселоной Пеп добыл 3 чемпионства подряд, после чего финишировал вторым. С Баварией были те же 3 золота – абсолютный результат.

Но самое большое достижение Гвардиолы в том, что он привел Манчестер Сити к двум подряд титулам чемпиона Англии. Такого в АПЛ не было со времен Алекса Фергюсона! Лишь легендарный шотландский тренер Манчестер Юнайтед, а также Жозе Моуринью с Челси защищали чемпионский титул. Впереди третье подряд золото, как было у Ферги в 2007-2009?

Зинченко в адской для себя битве продлил собственный суперрекорд

Александру много досталось при оборонительных действиях. Из-под украинца Брайтон открыл счет после подачи углового, но это же надо додуматься оставлять далеко не самого высокого игрока против лучшего бомбардира соперника! Зинченко был близок к тому, чтобы принять участие в голевой атаке, но то Стерлинг, то Агуэро делали его усилия бесплодными. Ассиста Олекса лишили свой Бернарду и чужой Райан – один не смог прошить другого ударом головой в упор.

Впрочем Зина не только был активен в атаке и страдал на втором этаже. Проиграв 3 верховые дуэли, он и так стал лучшим среди партнеров в воздухе, выиграв остальные 2 поединка на втором этаже. Также 22-летний игрок сборной Украины не имел себе равных по перехватам (3), уступил только Ляпорту по выносам (2) и Бернарду по отборам (3 из 3).

Александр выиграл все 14 матчей АПЛ 2018/19, в которых неизменно выходил на поле, а также уже 22 встречи в общем, не проиграв и даже не сыграв вничью в чемпионате Англии ни разу. Просто феноменальная рекордная серия, не подчинявшаяся ни одному другому игроку. За матч же с Брайтоном украинец заработал высокие 7 баллов от Sofascore, но это лишь восьмое место в матче, ведь его партнеры были просто феноменальными.



Они дали Ливерпулю лишь 11 минут надежды, а затем уничтожили все

Полузащита и атака Сити в этот чемпионский день 12 мая – неудержимы. Да что там, даже защитники Ляпорт и Уокер отдали 5 ключевых пасов на двоих, а Эмерик еще и забил по сути победный и золотой гол. И даже опорник Гюндоган впервые в карьере забил 6 голов за сезон в топ-лиге, отправив ракету в девятку. Давид Силва отдал 2 классных ассиста, а Рияд Марез второй чемпионский сезон подряд завершил голом и результативным пасом. Бернарду и Стерлинг традиционно мучили и изматывали соперника своими финтами и забеганиями.

Серхио Агуэро забил лишь раз и упустил возможность присоединиться к африканскому трио лучших бомбардиров английского сезона, двое из которых представляют Ливерпуль (Салах и Мане отличились по 22 раза). Команда Клоппа и ее фанаты приблизительно 90 секунд вовсю почувствовали реальность мечты, когда Брайтон повел. Серхио безжалостно оборвал радость соперников, сравняв счет. Впрочем "красных" устраивала и ничья, которая продержалась еще около 10 минут.

Ливерпуль – единственный, кто не проиграл ни одного домашнего матча АПЛ 2018/19, выиграв 17. Алиссон пропустил меньше всех голов (22) и получил золотую перчатку, проведя и больше всего сухих игр (21). За весь сезон команда Клоппа проиграла только 1 раз – Манчестер Сити на выезде во встрече, судьбу которой решили миллиметра. Новый величайший серебряный призер в истории топ-5 европейских чемпионатов.

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