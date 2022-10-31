"Кто такой Козловский? Он имеет отношение к футболу официально? Вам журналистам нужно меньше обращать внимание на таких фриков. К сожалению, вы, наверное, и есть причина, почему они существуют. Они питаются этим. Им нужна сенсация, им нужно внимание. Они придумывают эту сенсацию в конце концов.

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Ну, пускай. Козловский хочет доказать что-нибудь – пусть едет ко мне. В окоп. И все решается. В 2014 году он не пошел, а я пошел. Тебя обидели. Ты как обиженный мальчик собираешь пресс-конференцию: "Я вам все скажу". И что ты сказал? Если есть нарушение закона, если ты думаешь, что там какая-то мафия – зачем национальная полиция? Мы ведь не живем в пещерном государстве, а в правовом. Несмотря на военные действия. Я борюсь, чтобы наше государство было правовым. Чтобы не Путин, Янукович или Козловский решал, а народ.

Пройдут новые выборы президента УАФ. Его выберут. Пожалуйста, выбирайся. Что ты изменил? Пресс-конференция что-то изменила? Ничего, совершенно. Потряс воздух, и что? Ничего не меняется и не изменится. По большому счету мне даже жалко Козловского. Когда ты постоянно живешь в состоянии фрика, это все равно кончится, и ты станешь неинтересным. Еще немного. Фрик живет за счет любопытства", – отметил Береза ​​в комментарии журналисту Игорю Бурбасу.

Напомним, в понедельник, 24 октября, владелец львовского клуба дал резонансную пресс-конференцию, в которой раскритиковал руководство украинского футбола.

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