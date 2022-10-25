Накануне, 24 октября, экс-президент Руха дал эмоциональную пресс-конференцию, во время которой подверг критике руководство УАФ и рассказал о наболевшем в украинском футболе. Президент Ингульца Александр Поворознюк не слишком согласен с бывшим коллегой.

Козловский: В нашем футболе образовалась преступная организация – УАФ, руководит ею пахан украинского футбола – Павелко

– Каково ваше видение этой пресс-конференции Козловского? Поддерживаете ли вы эту, можно сказать, революцию в украинском футболе?

– А это революция? То, что я вижу – это гав гав гав гав, а укусить не могу. Конкретики никакой, если ты конкретно уже говоришь – называй вещи своими именами. Я никакой конкретики там не увидел. Факты давай, тогда будем о чем-то говорить. Я за справедливость тоже, за чистоту футбола тоже. Ну так давайте о чем-то говорить конкретно. А вот так вот гав гав гав, как Гриша (здесь и дальше стилистику сохранено – прим.).

– Григорий Петрович говорит, что многие клубы готовы его поддержать в плане борьбы с коррупцией в судействе, в плане того, что нужны изменения в УАФ. Вы среди этих клубов?

– Сразу говорю – нет. Потому что Гриша, чтобы вы просто понимали... Это в Украине есть два человека – Юля Тимошенко и Григорий Козловский. Только та в политике, а этот в футболе. Если вы желаете найти проблему, то ее искать не нужно. Гриша – это уже проблема.

Он мне звонит и говорит: "За мной стоят из Офиса Президента, и родители тех-то живут у меня. Да я сейчас здесь порву всех, давай ко мне". У меня свое мнение на этот счет. Таких людей, как он называл, я даже не хочу называть. И не буду называть, потому что я себя уважаю. И свое мнение уважаю.

Думаю, что те люди из Офиса Президента скоро узнают, насколько он гнилой, и сделают выводы. Будет совсем все по-другому, поверьте. Та табачка, которая работает на контрабас всю сознательную свою жизнь, за что построилась та база, и кто у него компаньоны из России. Все скоро будет ясно, поверьте.

– Имеете в виду, что Козловский собирает коалицию против УАФ?

– Ну естественно.

– А кто в ней?

– Я – нет. А других не хочу даже и говорить. Это же Гриша, он всегда делает коалицию. Вспомните Первую лигу. Не доиграть чемпионат – коалиция. Пул – коалиция. Гриша повсюду хочет быть на руководящих ролях, а на самом деле он просто мышь. Он просто этого не понимает, что он просто шавка в чужих руках.

Козловский пообещал стать ужасом для УАФ и больше не будет молчать: "Они проклянут тот день, когда затеяли эти игры"

– В чьих, на ваш взгляд? Вот мне кажется, что там видны уши владельцев Динамо.

– Я фамилий не называю. Я ведь воспитанный нормальный человек, очень много решал вопросов, но из моих уст никогда не звучали фамилии. То, что делает сейчас Козловский – он просто придурок, конкретный причем. Те люди как узнают, что он болтает, то он ответит очень жестко.

– Как считаете, нужны ли изменения в украинском футболе, инициированные Козловским?

– В судейском корпусе однозначно нужно что-то менять. В футболе однозначно нужно что-то менять. Но надо понимать, что сейчас все шишки просто на Павелко. Я вообще не поддерживаю Павелко, не поддерживаю никого. Я – нейтральный. Знаю, что у меня совесть чистая, я арбитрам деньги не даю и живу честно, играю честно. Самое большое уважение к себе – что я играю за заработанные деньги, а Гриша играет за контрабас.

Он сказал, что ко мне не приедет на следующий тур, начал мне рассказывать за какой-то Будапешт. Что в итоге? Не знаю. Когда он просил меня сыграть U-19, у меня не было кем играть. Дети сбежали в Польшу. Не было кем играть. Я приехал, 12 человек было, двое меньшего возраста было, но я играл, кем было. Для того, чтобы ему пошло в зачет.

– А у вас самого есть доказательства, что он играет за контрабас?

– Да конечно! Ну фабрика, ну как. Он зря меня задел. Я сейчас, как он, соберу пресс-конференцию. Расскажу, сколько он платит налогов в месяц, а сколько ворует. Я все расскажу. Он хотел этого – значит, будем воевать.

Гриша – это все сказано. Гриша – это Гриша. У меня нет ворованных денег, в этом разница между нами. Зачем ты берешь и унижаешь весь украинский футбол и народ? Я не могу этого понять.

Меня наболело, что он так поступает. Вот Минай приехал и обыграл Ингулец на выезде. В чем проблема? Так приезжай и ты. В чем проблема? Придет время, и за все придется отвечать – рассказал Александр Поворознюк Игорю Бурбасу.

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