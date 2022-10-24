"У нашому футболі утворилася злочинна організація, яка називається УАФ. Керує цією організацією Павелко – пахан українського футболу та король всього футболу.

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Права та ліва рука Павелка – Алан Плієв – колишній охоронець. Вони та Вадим Костюченко – три людини, які керують футболом, але жодного відношення до нього не мають. Це люди, які паразитують на футболі та створили монополію.

Таких Павелків, Костюченків та Плієвих ще може бути багато, але ми маємо все зробити, щоб вони більше не з’являлися в українському футболі. Андрій Васильович, готуйте попкорн", – сказав Козловський на прес-конференції.

Нагадаємо, спусковим гачком для "хрестового походу" проти керівництва українського футболу став скандал і, як наслідок, бійка між Ігорем Дедишини і Євгеном Красніковим після матчу між Рухом і СК Дніпро-1 (1:2). На думку керівництва львівської команди, цей поєдинок пройшов за нечесного суддівства, а арбітр був простимульований дніпрянами.

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