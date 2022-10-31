"Потрібно менше звертати увагу на фріків": Береза відреагував на пресконференцію Козловського та запросив його в окоп
Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза висловився щодо нещодавнього виступу колишнього президента Руху Григорія Козловського.
"Хто такий Козловський? Він має відношення до футболу офіційно? Вам журналістам, потрібно менше звертати увагу на таких фріків. На жаль, ви, мабуть, є та причина, чому вони існують. Вони живляться тим. Їм потрібна сенсація, їм потрібна увага. Вони придумують цю сенсацію врешті-решт.
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Ну нехай. Козловський хоче довести щось – нехай їде до мене. В окоп. І все вирішується. У 2014-му році він не пішов, а я пішов. Тебе образили. Ти як ображений хлопчик збираєш пресконференцію: "Я вам все скажу". І що ти сказав? Якщо є порушення закону, якщо ти думаєш, що там якась мафія – нащо національна поліція? Ми ж не живемо у печерній державі, а у правовій. Попри військові дії. Я борюсь, щоб наша держава була правова. Щоб не Путін, Янукович чи Козловський вирішував, а народ.
Пройдуть нові вибори президента УАФ. Його оберуть. Будь ласка, обирайся. Що ти змінив? Пресконференція щось змінила? Нічого, абсолютно. Потряс повітря, і що? Нічого не міняється, і не зміниться. За великим рахунком мені навіть шкода Козловського. Коли ти постійно живеш у стані фріка, це все одно закінчиться, і ти станеш нецікавим. Ще трохи. Фрік живе коштом цікавості", – зазначив Береза у коментарі журналісту Ігорю Бурбасу.
Нагадаємо, у понеділок, 24 жовтня, власник львівського клубу дав резонансну прес-конференцію, в якій розкритикував керівництво українського футболу.
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