"Хто такий Козловський? Він має відношення до футболу офіційно? Вам журналістам, потрібно менше звертати увагу на таких фріків. На жаль, ви, мабуть, є та причина, чому вони існують. Вони живляться тим. Їм потрібна сенсація, їм потрібна увага. Вони придумують цю сенсацію врешті-решт.

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Ну нехай. Козловський хоче довести щось – нехай їде до мене. В окоп. І все вирішується. У 2014-му році він не пішов, а я пішов. Тебе образили. Ти як ображений хлопчик збираєш пресконференцію: "Я вам все скажу". І що ти сказав? Якщо є порушення закону, якщо ти думаєш, що там якась мафія – нащо національна поліція? Ми ж не живемо у печерній державі, а у правовій. Попри військові дії. Я борюсь, щоб наша держава була правова. Щоб не Путін, Янукович чи Козловський вирішував, а народ.

Пройдуть нові вибори президента УАФ. Його оберуть. Будь ласка, обирайся. Що ти змінив? Пресконференція щось змінила? Нічого, абсолютно. Потряс повітря, і що? Нічого не міняється, і не зміниться. За великим рахунком мені навіть шкода Козловського. Коли ти постійно живеш у стані фріка, це все одно закінчиться, і ти станеш нецікавим. Ще трохи. Фрік живе коштом цікавості", – зазначив Береза у коментарі журналісту Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, у понеділок, 24 жовтня, власник львівського клубу дав резонансну прес-конференцію, в якій розкритикував керівництво українського футболу.

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