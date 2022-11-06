Защитник "горняков" Эдуард Козик, который накануне впервые дебютировал за главную команду в матче 11-го тура УПЛ против Ингульца, поделился эмоциями от исторического события.

"Эмоции переполняют! Думаю, мечта каждого игрока, занимающегося в Академии, – дебютировать за первую команду. Благодарен тренерскому штабу, который в меня поверил и предоставил этот шанс.

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Дебют мне запомнится навсегда. Думаю, еще нужно немного времени, однако я буду прилагать усилия, тренироваться, чтобы получать больше минут. Все понемногу наладится. Микроклимат хороший, коллектив отличный. Многих ребят я знаю по выступлениям за Академию и Мариуполь. Потому все супер!

Кто в команде для меня является примером? Однозначно Тарас Степаненко. Это профессионал с большой буквы, работающий над каждой мелочью.

А что касается шансов Шахтера на чемпионство в УПЛ... Это Шахтер, мы играем каждый матч на победу. Так что шансы есть. Но также, как нам известно, неплохо идет СК Днепр-1, есть Динамо... Надо в каждой игре набирать максимум очков и пытаться выиграть чемпионат", – цитирует Козика официальный сайт "горняков".

Напомним, в матче с Ингульцом Эдуард появился на поле на 82-й минуте, заменив Валерия Бондаря.

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