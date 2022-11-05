Предпоследний клуб УПЛ 2022/23 против второй в таблице команды Йовичевича. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Ингулец на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Гости вместе с Черноморцем оставались единственными коллективами без побед за 10 туров. Дончане отставали от СК Днепр-1 на 5 очков и стремились сократить отрыв. После фиаско в матче Лиги чемпионов посреди недели стартовый состав полевых игроков Шахтера претерпел ровно 50% изменений. Без Мудрика, Степаненко, Бондаренко, травмированных Зубкова и Шведа вышла революционная полузащита. С Назариной, Джурасеком, Очеретько и Крыськивым. Кривцов заменил Коноплю, который даже не попал в заявку.

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Первая попытка пробить на 4 минуте. Бондарь, который вышел играть правого защитника, заработал штрафной на фланге. Назарина подал, а Матвиенко не очень удачно пробил с лета. Тот же Бондарь подправлял выстрел Джурасека с границы штрафной. Удар головой с нескольких метров над воротами. Роскошная диагональ Кривцова с правого полуфланга, Траоре выигрывает верховую дуэль, Джурасек переводит правее, а Крыськив выбегает из-за спины защитника и блестяще целится в дальний нижний.

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Первый удар команды Лавриненко на 28 минуте. Очень далеко до ворот, очень неточно. Траоре так давит на защитника, что Павлов в панике сбрасывает под удар Джурасеку. До ворот метров 15, но прицел надо поправить. Сакив грубо влетал в Бондаря. Едва не нарвался на вторую желтую – судья решил сохранить крупицы интриги. Удар издали принимает на себя Кривцов. Дебютный гол Крыськива за Шахтер так и стал единственным попаданием в створ ворот за первые 45 минут.

Хоть какие-то попытки обострить у гостей после перерыва. Марусич, который вместе с еще двумя партнерами вышел на замену, принимал в штрафной прострел с правого фланга. Эффектный акробатический удар в падении, однако снаряд просвистел над воротами. На 57 минуте Траоре с Джурасеком заменили Сикан и Бондаренко. Последний классно разобрался на правом фланге, а затем выкатил в центр. У Судакова срезался мяч. Следующая атака проиллюстрировала, насколько низок уровень нынешней УПЛ. Одарюка, забравшегося в офсайд, вывели в штрафную. Вместо удара ужасный проброс вперед и пас в никуда. При том, что никто и не мешал игроку Ингульца.

Крыськив не очень удачно принял, но этим только спровоцировал Сидоренко на удар по ноге. Пенальти реализовал Сикан. Мудрик, заменивший Судакова на последние 17 минут основного времени, врывался во вратарскую. В последний момент Михаила остановил подкатом Сидоренко. Бондаренко слишком медленно вбегал на добивание после усилий Мудрика и Сикана, поэтому защитники спокойно заблокировали. Одарюк упустил первый реальный шанс Игнульца. Сидоренко нацеленно подал с правого фланга, удар головой мимо ворот прошел.

Мудрик пролетает соперников, не обращает внимания на одну попытку ударить по ноге, но потом таки получает болезненный удар. Сам Михаил пробивал во вратарский угол – Даниил Кучер с огромным трудом парировал. За 10 секунд до конца встречи Крыськив еще и голевой пас оформил. Ловко отклеился от защитника и покатил на пустые ворота Сикану, у которого уже 6 голов за сезон УПЛ (больше наколотил только Буяльский – 7). Шахтер спокойно набирает 23 очка, сокращая отставание от СК Днепр-1 до 2 баллов. Ингулец остается на 15 месте, без побед и лишь с 4 баллами.

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