Захисник "гірників" Едуард Козік, який напередодні вперше дебютував за головну команду у матчі 11-го туру УПЛ проти Інгульця, поділився емоціями від історичної події.

"Емоції переповнюють! Гадаю, мрія кожного гравця, який займається в Академії, – дебютувати за першу команду. Вдячний тренерському штабу, який у мене повірив і надав цей шанс.

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Дебют мені запам’ятається назавжди. Гадаю, ще потрібно трохи часу, однак я докладатиму зусиль, тренуватимусь, щоб отримувати більше хвилин. Усе потроху налагодиться. Мікроклімат гарний, колектив відмінний. Багатьох хлопців я знаю за виступами за Академію та Маріуполь. Тому все супер!

Хто в команді є для мене прикладом? Однозначно Тарас Степаненко. Це професіонал з великої літери, який працює над кожною дрібницею.

А щодо шансів Шахтаря на чемпіонство в УПЛ... Це Шахтар, ми граємо кожен матч на перемогу. Тож шанси є. Але також, як нам відомо, непогано йде СК Дніпро-1, є Динамо... Треба в кожній грі набирати максимум очок і намагатися виграти чемпіонат", – цитує Козіка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у матчі з Інгульцем Едуард з'явився на полі 82-й хвилині, замінивши Валерія Бондаря.

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