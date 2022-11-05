По итогам голосования в соцсетях донецкого Шахтера лучшим футболистом команды в октябре был признан полузащитник Михаил Мудрик, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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21-летний вингер победил с рекордным отрывом: в его поддержку высказались 12 367 человек. Второе место в опросе занял Георгий Судаков (862 голоса). Всего в голосовании приняли участие 14 149 пользователей.

Топ-4 игрока Шахтера в октябре по результатам голосования болельщиков:

Михаил Мудрик – 87,4%

Георгий Судаков – 6,1%

Даниил Сикан – 4,3%

Артем Бондаренко – 2,2%

Напомним, в октябре Мудрик выходил в стартовом составе во всех 7 матчах команды, забил 5 мячей и отдал 4 голевых передачи. К слову, лучшим игроком месяца в сентябре болельщики также назвали Мудрика.

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